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Российских электриков предложили обучать в виртуальной реальности

В ПНИПУ создали виртуальный 3D-тренажер для обучения электриков
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Пресс-служба ПНИПУ

Ученые Пермского Политеха разработали виртуальный 3D-тренажер, который позволяет электрикам отрабатывать действия с реальным оборудованием в условиях, приближенных к настоящим, но без риска для жизни. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ПНИПУ.

Энергетика — одна из ключевых сфер, где ошибка оператора может привести к авариям, отключению объектов и даже пожарам. Молодые специалисты часто не имеют возможности заранее отработать действия с оборудованием и нарушают технику безопасности уже в реальных условиях. Ученые из ПНИПУ предложили решить эту проблему за счет применения технологий виртуальной реальности.

«Тренажер полностью имитирует рабочую обстановку на подстанции: от приборов и помещений до поведения электрооборудования. Он построен на платформе Unity, использует отсканированные объекты и позволяет свободно взаимодействовать с элементами системы. Такой подход позволил добиться максимального погружения», — рассказал Александр Семенов, старший преподаватель кафедры микропроцессорных средств автоматизации ПНИПУ.

В программе предусмотрены различные сценарии — от стандартных операций до чрезвычайных ситуаций: короткое замыкание, возгорание, отключение объектов. Пользователь может выбрать инструменты, надеть средства защиты и выполнить задачу — например, вывести трансформатор в ремонт. В случае ошибки программа указывает, на каком этапе была допущена неточность.

Разработка уже прошла пилотное внедрение, в результате которого количество аварий с участием человека сократилось на 3%. В перспективе тренажер может использоваться для обучения, аттестации и переаттестации персонала, а также в учебных заведениях. Планируется его внедрение в образовательный процесс ПНИПУ по направлению «Электроснабжение».

«В отличие от закрытых корпоративных решений, наша разработка открыта для адаптации под разные задачи. Это универсальный инструмент для формирования практических навыков, повышения безопасности и минимизации рисков», — отметил Святослав Полежаев, один из разработчиков и студент ПНИПУ.

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