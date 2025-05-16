В России предложили использовать VR для борьбы с хронической тазовой болью

Команда исследователей Сеченовского Университета вместе с коллегами Клинической больницы № 85 ФМБА России подтвердили эффективность VR-технологий для борьбы с хронической тазовой болью и снижения психоэмоционального напряжения у пациенток с эндометриозом. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском университете.

Эндометриоз — это патология, при которой эндометрий начинает расти не только внутри матки, но и за ее пределами. Заболевание проявляется сильной болью в животе во время менструаций и иногда между ними, а также аномальными маточными кровотечениями и проблемами с зачатием у женщин. Без своевременного лечения болезнь приводит к рубцеванию здоровых тканей поврежденных органов и нарушению их функций.

Лечение заболевания в немалой степени направлено на борьбу с гинекологическими жалобами, с хронической тазовой болью, а также с возникающими тревожными расстройствами и депрессией. Предложенный метод помогает бороться именно с этими проявлениями проблемы.

«VR обеспечивает полный захват внимания через одновременную стимуляцию зрения и слуха, что снижает восприятие боли — в реальной природе сложно достичь такого уровня концентрации из-за отвлекающих факторов и раздражителей — других людей, изменений погоды, насекомых. Также VR позволяет индивидуально подбирать визуальные элементы для максимального успокаивающего эффекта. Кроме того, технология целенаправленно снижает уровень боли через активацию зон мозга, отвечающих за эмоции», – рассказала инициатор данного исследования, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Сеченовского университета Татьяна Громова.

Чтобы выяснить, принесут ли VR-сеансы пользу пациенткам, исследователи предложили их нескольким женщинам с эндометриозом. Участницы на протяжении месяца регулярно проходили 20-минутные сессии в шлеме виртуальной реальности, где им демонстрировались природные пейзажи и другие открытые пространства с учетом пожеланий самих пациенток.

У всех участниц снизились уровни тревожности и боли и повысился уровень качества жизни. Для того, чтобы достичь заметного результата, требовалось от 5 до 10 сеансов, причем их количество не было напрямую связано с тяжестью симптомов.

Ученые отмечают, что в будущем они проведут исследование на большем количестве пациентов.

«В перспективе метод может использоваться в сочетании с традиционными подходами для улучшения качества жизни женщин с эндометриозом. Дальнейшие исследования в данном направлении с подтверждением их эффективности позволят внедрить такие инновационные методы, что поможет значительно улучшить качество жизни пациенток», — заключает начальник отдела виртуальной и дополненной реальности Института электронного медицинского образования Сеченовского университета Станислав Грибков.

Ранее биолог опровергла заявления о распространении поражающего легкие грибка в России из-за климатических качелей.