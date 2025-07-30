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Найдено необычное сходство в поведении людей и шмелей

JIP: у шмелей есть тяга к неполезной пище, схожая с человеческой
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Martin Meissner/AP

Шмели инстинктивно предпочитают белковую пищу, несмотря на то, что ее потребление не делает их ни сильнее, ни плодовитее. К такому выводу пришли ученые из Университета Пенсильвании. Результаты исследования опубликованы в Journal of Insect Physiology (JIP).

В рамках эксперимента шмелей кормили пыльцой и нектаром с разным соотношением белков, жиров и углеводов. Исследователи оценивали, сколько пищи они съедают и как это влияет на здоровье, вес и яйценоскость насекомых.

Выяснилось, что шмели явно переедают белковую пыльцу — употребляют ее больше, чем требуется, — при этом никакого улучшения состояния здоровья при этом не наблюдается. Жирной пищи они избегают, но не потому что она вредна, а из-за сложности усвоения.

«Мы привыкли думать, что шмели инстинктивно выбирают правильное питание, — говорит Этя Амсалем, ведущий автор исследования. — Но на деле их вкусы могут идти вразрез с реальными физиологическими потребностями. Организм «требует» белка по привычке, даже если его избыток вреден».

Такие пищевые привычки могут напоминать человеческие — люди часто тянутся к сладкому даже при достаточном количестве углеводов в рационе.

Авторы подчеркивают: эту особенность поведения важно учитывать при разработке стратегий поддержки шмелей, особенно в условиях сокращения популяций. Сейчас фермеры и экологические организации нередко используют белковые подкормки, считая их полезными, однако, как показало исследование, они могут наоборот подрывать здоровье колоний.

Ранее ученые назвали простой способ увеличить количество бабочек на дачном участке.

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