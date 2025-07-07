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Ученые назвали простой способ увеличить количество бабочек на дачном участке

ESE: деревья и живые изгороди увеличивают численность бабочек на дачном участке
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Depositphotos

Ученые из Оксфордского университета обнаружили, что наличие живых изгородей и деревьев на сельскохозяйственных участках помогает значительно увеличить число бабочек. Работа опубликована в журнале Ecological Solutions and Evidence (ESE).

Как отметили авторы, 2024 год стал одним из самых неблагоприятных за все время наблюдений: более половины видов бабочек в Великобритании оказались в долгосрочном упадке. Однако новая работа показала: стоит добавить чуть больше живых изгородей и деревьев — и ситуация меняется.

«Мы знаем, что численность даже самых обычных видов бабочек стремительно сокращается. А ведь они — важнейший индикатор состояния природы в целом. Сохраняя бабочек, мы помогаем и другим видам», — рассказала руководитель исследования доктор Рут Фебер.

Исследование показало, что живые изгороди, небольшие леса и отдельные деревья особенно важны для бабочек. Ученые отмечают, что такие элементы ландшафта положительно влияют на численность разных видов этих насекомых.

Ученые проанализировали данные о бабочках за десять лет — более тысячи маршрутов по всей Англии, по которым волонтеры вели подсчеты. Они сопоставили эти данные с картами местности и пришли к выводу, что в районах с живыми изгородями и рощами бабочек существенно больше.

Рут Фебер и ее коллеги также проводят исследование по воздействию «регенеративного животноводства» — подхода, при котором пастбища пасутся по очереди, чтобы дать траве восстановиться. Ученые хотят понять, влияет ли такая система на численность бабочек и других насекомых, а заодно — какие меры поддержки нужны фермерам, чтобы сохранить природу.

«Нам предстоит выяснить, как такие практики влияют на биоразнообразие, и что должно быть заложено в политику поддержки сельского хозяйства, чтобы сохранить и фермы, и живую природу», — резюмировала исследователь.

Ранее деревья в Швейцарии покрылись туманом.

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