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Самцы ранних предков человека были намного крупнее самок, выяснили ученые

АJВА: самцы австралопитеков были значительно крупнее самок
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Michael Stravato/AP

Исследователи из Университета Олбани выяснили, что самцы некоторых древнейших предков человека — Australopithecus afarensis (вид «Люси») и A. africanus — значительно превосходили самок по размеру. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Biological Anthropology (АJВА).

Ученые применили новую методику, позволившую обойти ограничения, связанные с фрагментарностью палеонтологической летописи. Анализ показал: у обоих видов австралопитеков различия между самцами и самками были выражены сильнее, чем у современных людей, а в случае A. afarensis — возможно, сильнее, чем у любого ныне живущего человекообразного примата.

«Самцы A. afarensis могли быть не только крупнее самок, но и демонстрировать более экстремальный диморфизм, чем у современных горилл», — отмечают исследователи.

Кроме того, степень различий между самцами и самками варьировалась даже внутри самих вымерших видов, что указывает на более сложные эволюционные процессы, чем предполагалось ранее.

Авторы считают, что столь выраженный половой диморфизм по размеру (SSD) говорит о важных особенностях поведения и социального устройства ранних гомининов. Согласно теории полового отбора, высокий SSD чаще всего связан с конкуренцией самцов за доступ к самкам и с полигинной системой размножения, где крупные самцы имеют преимущество. Напротив, низкий SSD характерен для видов с парными отношениями и меньшей конкуренцией за спаривание — как у современных людей.

Кроме того, исследователи предполагают, что на развитие диморфизма мог повлиять дефицит ресурсов: меньшие по размеру самки могли эффективнее адаптироваться к нехватке пищи. Это обеспечивало им выживание и репродуктивный успех, что в перспективе увеличивало разрыв в размерах между полами.

Ранее ученые узнали, что детский лепет оказался эволюционным супероружием человека.

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