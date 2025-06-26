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Детский лепет оказался эволюционным супероружием человека, узнали ученые

SciAdv: люди и человекообразные обезьяны сюсюкают со своими детьми
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Shutterstock

Швейцарские ученые из Цюрихского и Невшательского университетов изучили феномен «детского лепета» — особой манеры общения с младенцами. Оказалось, что эта черта наиболее развита у людей, но ее зачатки можно обнаружить и у некоторых человекообразных обезьян. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда проанализировала вокальную коммуникацию пяти видов приматов: людей, бонобо, шимпанзе, горилл и орангутанов. Оказалось, что направленная речь к младенцам у других видов встречается значительно реже, чем у человека.

«Мы были удивлены, насколько редко наши ближайшие родственники используют подобные формы общения с детенышами», — отметил Франциска Вегделл, один из ведущих авторов исследования.

Ученые обнаружили, что детеныши обезьян осваивают коммуникативные навыки иными способами — например, наблюдая за взаимодействием взрослых особей между собой. Этот механизм, по-видимому, играет важную роль и в развитии человеческих детей.

Исследование пролило свет на развитие языковых способностей у наших предков. Поскольку язык не оставляет ископаемых следов, ученые вынуждены искать косвенные свидетельства, изучая современных приматов.

Результаты показывают, что тенденция к особому общению с детенышами значительно усилилась именно в человеческой эволюционной линии. Однако аналогичные, хотя и менее выраженные, модели поведения обнаружены и у других видов — от дельфинов до летучих мышей.

Ранее ученые расшифровали язык обезьян бонобо.

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