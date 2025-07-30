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Даже один бокал вина может быть опасен при беременности, предупредила врач

Врач Андреевская: даже один бокал вина нельзя пить во время беременности

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Безопасной дозы алкоголя во время беременности не существует, от спиртного стоит отказываться полностью, рассказала «Газете.Ru» врач-репродуктолог, врач — акушер-гинеколог Центра репродукции «Линия жизни» Татьяна Андреевская.

«Вопрос про алкоголь во время беременности — один из самых частых. Некоторые думают, что если они выпьют 100 мл вина или пива, ничего страшного не произойдет. И ответ тут простой: безопасной дозы не существует. Даже бокал вина или кружка пива может повлиять на развитие малыша. Никто не может точно сказать, к каким последствиям это приведет — у кого-то все будет хорошо, а у кого-то возникнут проблемы», — отметила врач.

Особенно опасно пить, по словам врача, на ранних сроках.

«В это время формируются органы и системы плода. Алкоголь может вызвать серьезные нарушения или даже замершую беременность. На поздних сроках риск тоже есть, особенно для мозга и нервной системы ребенка. Иногда слышу: «Ну а что, один глоток, и все?» Но тут важно понять: даже маленькие дозы — это риск. Каждый организм реагирует по-разному», — рассказала доктор.

Если женщина выпила до того, как узнала, что беременна — паниковать не стоит. Обычно при разовом употреблении серьезных последствий не бывает.

«Но это не повод повторять. Я всегда советую полностью отказаться от алкоголя даже при подготовке к беременности и на весь срок беременности. И в первом, и в третьем триместре. Это не прихоть, а забота о здоровье малыша. Иногда за желанием «выпить бокальчик» скрывается не потребность в алкоголе, а стресс, усталость, тревожность. Лучше обсудить это с врачом, как безопасно снять напряжение», — заключила врач.

Ранее врач рассказала о связи интереса к магии с расстройством личности.

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