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Врач рассказала о связи интереса к магии с расстройством личности

Врач Тарасов: чрезмерный интерес к магии может быть симптомом расстройства личности

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Nata Aleks/Shutterstock/FOTODOM

Повышенный интерес к магическому и сверхъестественному действительно может входить в состав симптомокомплекса при изотопическом расстройстве личности, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, психотерапевт Клиники доктора Исаева Сергей Тарасов.

«Сама по себе вера в сверхъестественное, нумерологию или астрологию не является признаком шизотипического расстройства личности. Такие убеждения могут быть частью культуры, семейных традиций, личного мировоззрения или просто способом справляться с неопределенностью. Во многих обществах подобные верования – норма, и они не мешают человеку жить, любить, учиться, работать. Повышенный интерес к магическому и сверхъестественному действительно может входить в состав симптомокомплекса при шизотипическом расстройстве личности», – объяснил врач.

Для постановки диагноза «шизотипическое расстройство личности» необходим целый комплекс симптомов. Среди них: стойкое магическое мышление, не поддающееся критике (например, убежденность в телекинезе или сверхъестественном контроле над событиями), выраженная социальная отчужденность (человеку трудно устанавливать близкие отношения, он изолирован, эмоционально отстранен), странности речи, поведения, внешнего вида, которые выбиваются из социального контекста и затрудняют коммуникацию.

«Шизотипическое расстройство действительно входит в так называемые заболевания шизофренического спектра, и при неблагоприятных условиях – наследственной отягощенности, употреблении психоактивных веществ, тяжелых стрессах – может перерасти в психоз. Но это не происходит автоматически: речь идет лишь о возможности, а не о закономерности. Многие люди с особенностями шизотипического склада остаются стабильными, адаптированными и в течение всей жизни не переходят в более тяжелые состояния. Не стоит спешить с ярлыками. Даже странное поведение или эксцентричные убеждения не являются основанием для диагноза, если нет выраженных потерь в социальной и когнитивной сфере», — рассказал врач.

Однако, по ее словам, если к магическому мышлению добавляется нарастающая изоляция, подозрительность, снижение способности к обучению или работе – стоит обратиться к психиатру.

Ранее были названы заболевания, с которыми можно перепутать рак легких.

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