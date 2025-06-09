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Ученые выяснили, как эмбрионы сами управляют своей формой

NatCom: эмбрионы контролируют размер и форму своего тела
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Guillermo Serrano Najera

Международная команда ученых выяснила, что эмбрионы птиц контролируют размер и форму своего тела с помощью модульных, независимых физических механизмов. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Во время развития эмбриона тысячи клеток активно делятся и перемещаются, чтобы сформировать оси тела — как «скелет» будущего организма. Ученые давно пытаются понять, как эти клетки координируют свои действия, ведь от этого зависит, правильно ли разовьются органы и ткани.

Исследователи изучили эмбрионы птиц — признанную модель для изучения развития человека — и обнаружили, что они контролируют размер и форму своего тела с помощью модульных, независимых физических механизмов. То есть, разные части эмбриона управляются «по отдельности», но при этом вместе формируют цельную структуру.

«Понимание этих модульных механизмов даёт ключ к тому, как природа создает разнообразие форм, — объяснили ученые. — Это может помочь как в медицине, так и в создании синтетических тканей или органов».

Новое открытие может объяснить, почему эмбрионы разных видов могут выглядеть по-разному, но развиваться по схожим законам. А также — как можно управлять формой «искусственного эмбриона» в биоинженерии и медицине будущего.

Ранее ученые создали ДНК-молекулы, которые точнее антител распознают вирусы.

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