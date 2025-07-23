Пермские ученые назвали неочевидный фактор риска инсульта

Ученые из Пермского политеха установили (ПНИПУ) установили, что сужение позвоночной артерии может спровоцировать образование тромбов, повреждение стенок сосудов и привести к ишемии, инфаркту или инсульту. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе вуза.

Стеноз — это сужение просвета сосуда, возникающее из-за врожденных аномалий или внешнего давления. Он нарушает кровоток и снижает поступление кислорода и питательных веществ в мозг, провоцируя хроническую ишемию и повышая риск деменции и инсульта. Однако, по словам экспертов ПНИПУ, поражения позвоночной артерии часто остаются вне поля зрения — симптомы могут быть слабо выражены или вовсе отсутствовать.

Ученые отметили, что в большинстве исследований изучаются сонные или коронарные артерии, но не позвоночные, несмотря на важную роль последних в кровоснабжении задних отделов мозга. Чтобы восполнить этот пробел, студенты и преподаватели ПНИПУ с помощью компьютерного моделирования исследовали, как меняется кровоток при разной степени стеноза в позвоночной артерии.

«Мы создали математическую модель артерии с сужением от 50 до 90% и рассчитали, как ведет себя поток крови при стационарном и пульсирующем режимах. Учитывали реальные физические параметры крови — ее вязкость и плотность», — объясняет доцент Марина Шмурак, кандидат физико-математических наук.

Особое внимание уделили параметру WSS — касательному напряжению, которое воздействует на внутреннюю стенку сосуда. Оно помогает понять, как быстро развивается повреждение.

Выяснилось, что при сужении в 50% кровоток замедляется, при этом до и после зоны стеноза появляются «скачки» скорости. Ученые отметили, что такое нарушение может протекать без симптомов, но риск образования тромбов при этом растет. Показатель стеноза в 70% и выше становится причиной артериальных завихрений, сохраняющихся даже после зоны поражения. Это делает сосуд особенно уязвимым.

Результаты моделирования совпали с реальными данными, полученными методом ангиографии — исследования сосудов с помощью красящего вещества. Авторы подчеркивают: ранняя диагностика стеноза позвоночной артерии с помощью УЗИ, МРТ или КТ-ангиографии может сыграть решающую роль в профилактике инсульта и других тяжелых осложнений.

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