Пермские ученые создали кислоту для «умной» добычи нефти

Ученые Пермского Политеха совместно с коллегами из Китая разработали «умный» кислотный состав, который может самостоятельно находить путь в глубинные нефтеносные пласты и эффективно стимулировать приток нефти к скважине. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Ученые объяснили, что более половины запасов нефти в России относятся к трудноизвлекаемым — они залегают в плотных породах с микроскопическими порами на глубине, где температура достигает 160 °C. В таких условиях традиционные методы добычи малоэффективны, поэтому специалистам приходится применять нестандартные методы.

Один из таких нетрадиционных подходов — кислотный гидроразрыв. Для его стимуляции в пласт закачивают раствор, который реагирует с породой, создавая трещины для прохода нефти. Однако в высокотемпературных пластах обычные кислоты слишком быстро вступают в реакцию, разрушая лишь участки рядом со скважиной и не достигая глубины. Это снижает эффективность обработки.

Новая разработка, по словам ученых, решает эту проблему. В ее основе — поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые формируют вязкоупругую «умную» структуру. В растворе соляной кислоты ПАВ повышают вязкость до 50 мПа·с (миллипаскаль-секунд), делая состав похожим на гель. Это позволяет кислоте медленно и равномерно растворять породы по всему объему пласта, а не только у стенок скважины.

После завершения обработки под воздействием нефти или пластовой воды вязкость раствора снижается до менее чем 10 мПа·с — и он легко выводится из трещин, не загрязняя пласт.

«Состав сохраняет повышенную вязкость даже при 160 градусах, тогда как аналоги работают только до 140. Это повышает термостойкость системы на 14%», — отметил Владимир Поплыгин, директор Когалымского филиала ПНИПУ.

По словам ученых, разработка открывает новые возможности для добычи нефти из глубоко залегающих, плотных и трудноразрабатываемых пластов. Ее применение также позволит уменьшить ущерб для окружающей среды.

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