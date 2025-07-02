Ученые нашли способ заменить нефть в производстве на целлюлозу

В рамках европейского проекта BreadCell международная команда ученых создала полностью биоразлагаемые и пригодные для переработки пены на основе целлюлозы. Работа опубликована в журнале TAPPI Journal.

Как отмечают исследователи, созданные материалы могут применяться в автомобильной промышленности для управления энергией удара, в строительстве как теплоизоляция, а также в спортивной индустрии — например, для производства спортивного инвентаря и стелек для обуви. Пена на основе целлюлозы также может улучшить влагорегуляцию и акустические свойства изделий.

«Целлюлоза — растительный и доступный в больших количествах материал. Замена нефтепродуктов изделиями на основе целлюлозы — это наша цель», — подчеркнул Стефан Спирк, соавтор исследования.

Особое внимание в проекте уделялось созданию симуляционных моделей для связи между прочностью пены и характеристиками волокон. Материал тестировали под различными нагрузками, в том числе динамическими, используя специальный стенд. Эти данные позволили создавать пены разной плотности и механических свойств для демонстрационных образцов, включая скейтборд, велосипедный шлем и стельки.

Интересно, что неоднородность плотности пены, изначально казавшаяся проблемой, оказалась полезной для велосипедных шлемов: более мягкий центральный слой позволяет внешней и внутренней частям шлема смещаться относительно друг друга при ударе, снижая нагрузку на череп.

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