Ученые выяснили, где организм хранит резервы для «ремонта» нейронов

Ученые из Гонконгского университета (HKUMed) обнаружили, что за пределами центральной нервной системы у мышей могут существовать резервные нейральные стволовые клетки, способные восстанавливать поврежденные нервы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cell Biology (NCB).

Ранее считалось, что нейральные стволовые клетки (NSCs), из которых формируются все клетки нервной системы, обитают только в головном и спинном мозге. Однако новая работа показала: особый их тип — периферические нейральные стволовые клетки (pNSCs) — могут находиться в легких, конечностях и даже хвосте. Эти клетки способны превращаться в нейроны и другие типы нервных клеток даже у взрослых особей.

По словам доктора Хана Дона, открытие кардинально меняет понимание устройства нервной системы и открывает новые терапевтические возможности.

«Теперь мы знаем, что она гораздо сложнее и гибче, чем считалось. Это открывает новые пути для лечения болезни Альцгеймера и повреждений спинного мозга», — отметил ученый.

Исследование показало, что pNSCs формируются еще в эмбриональном периоде, мигрируя из нервной трубки в разные органы, где остаются в «спящем» состоянии. При этом они сохраняют потенциал к самовосстановлению и дифференцировке, как и стволовые клетки мозга.

По словам авторов работы, главное преимущество нового типа клеток — доступность и безопасность. Извлечение pNSCs из периферических тканей, например легких, гораздо проще и менее травматично, чем забор клеток из мозга. Более того, в экспериментах pNSCs не образовывали опухоли после пересадки, что критически важно для медицины.

«Если такие клетки найдутся и у человека, это откроет путь к созданию новых методов терапии», — подчеркивает профессор Лю Пэнтао. Сейчас команда исследует, присутствуют ли аналогичные pNSCs в человеческих тканях.

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