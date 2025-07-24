Россиянам рассказали, как мозг может имитировать деменцию

Иногда мозг может имитировать потерю когнитивных функций. В таких случаях врачи говорят о псевдодеменции, которую можно выявить по обратимости симптомов, рассказала «Газете.Ru» врач-психиатр, эксперт социального проекта «Деменция.net» Мария Штань.

Деменция — тяжелый и сложный диагноз, связанный с необратимой гибелью нейронов, утратой памяти и разрушением личности. Однако ее симптомы не всегда указывают на этот недуг. Иногда их причиной становится временный сбой в работе организма, который можно корректировать.

«При псевдодеменции мозг не разрушается. Это ответ на депрессию, гормональный сбой или стресс. Если вовремя найти причину, когнитивные функции восстанавливаются. Важнейшее отличие двух состояний — обратимость. При деменции гибнут нейроны, при псевдодеменции страдают внимание и мотивация из-за депрессии, гормональных сбоев или стресса. Утрата нейронов здесь ни при чем. Например, у пенсионеров схожие симптомы часто возникают на фоне социальной изоляции: мозг «ленится» работать без стимулов», — рассказала доктор.

Предупредить развитие псевдодеменции можно, подчеркнула Штань.

«Важна своевременная коррекция гормонального фона, особенно после гинекологических операций, с использованием ЗГТ (при отсутствии противопоказаний), а также посильная активность. Социальная вовлеченность, наличие хобби, занятия волонтерством и физическая активность положительно влияют на нейропластичность и сохраняют когнитивные функции. И, безусловно, большое значение имеет ранняя диагностика», — заключила психиатр.

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