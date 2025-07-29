Россиянам назвали условие, при котором женщина может стать игроманом

Женщины в зависимость от азартных игр впадают реже, но зато сильнее рискуют стать пассивными игроманами, рассказал «Газете.Ru» психотерапевт СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Антон Волков.

Лудомания или игромания — болезненное пристрастие к азартным играм. Игра плотно входит в жизнь человека, вытесняя другие интересы и приводя к серьезным финансовым проблемам. Подавляющее большинство игроманов – это мужчины 20–40 лет.

«Женщины в зависимость от азартных игр впадают реже, но зато сильнее рискуют стать пассивными игроманами. Нередко бывает, что в паре (особенно молодой) партнерша принимает сторону мужа и готова закрывать глаза даже на крупные проигрыши. Женщина включается в процесс, сопереживает, поддерживает супруга, верит в скорый успех. Если же ситуация становится критической, то она может обратиться за помощью к своим родителям. Попросить помочь деньгами, продать жилье или машину, чтобы помочь сохранить семейную жизнь. Такое происходит достаточно часто и может иметь катастрофические последствия для семейных связей», — отметил Волков.

Вылечиться от игровой зависимости можно, хотя это и непросто. Главное – вовремя осознать проблему и обратиться к специалисту за помощью.

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