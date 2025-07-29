проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали условие, при котором женщина может стать игроманом

Врач Волков: женщины сильнее рискуют стать пассивными игроманами

true
true
true
close
Wpadington/Shutterstock/FOTODOM

Женщины в зависимость от азартных игр впадают реже, но зато сильнее рискуют стать пассивными игроманами, рассказал «Газете.Ru» психотерапевт СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Антон Волков.

Лудомания или игромания — болезненное пристрастие к азартным играм. Игра плотно входит в жизнь человека, вытесняя другие интересы и приводя к серьезным финансовым проблемам. Подавляющее большинство игроманов – это мужчины 20–40 лет.

«Женщины в зависимость от азартных игр впадают реже, но зато сильнее рискуют стать пассивными игроманами. Нередко бывает, что в паре (особенно молодой) партнерша принимает сторону мужа и готова закрывать глаза даже на крупные проигрыши. Женщина включается в процесс, сопереживает, поддерживает супруга, верит в скорый успех. Если же ситуация становится критической, то она может обратиться за помощью к своим родителям. Попросить помочь деньгами, продать жилье или машину, чтобы помочь сохранить семейную жизнь. Такое происходит достаточно часто и может иметь катастрофические последствия для семейных связей», — отметил Волков.

Вылечиться от игровой зависимости можно, хотя это и непросто. Главное – вовремя осознать проблему и обратиться к специалисту за помощью.

Ранее россиянам раскрыли секрет, как быстро помочь больному горлу летом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами