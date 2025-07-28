Россиянам раскрыли секрет, как быстро помочь больному горлу летом

Летом боль в горле можно быстро снять, если пить теплые чаи и морсы или есть подтаявшее мороженое, рассказала «Газете.Ru» врач-оториноларинголог Полина Вашкевич.

«Летом боль в горле хоть и кажется неожиданной, но вполне закономерной. Это происходит из-за сочетания неблагоприятных температурных перепадов, когда из уличной жары мы заходим в прохладное помещение; влияния сухого воздуха на фоне работающего кондиционера; из-за местного переохлаждения горла в связи с частым употреблением холодных напитков или мороженого», — отметила доктор.

Если боль в горле связана с вышеперечисленными факторами, можно начать с приема теплых напитков: чая, морса.

«А вот некоторым, наоборот, поможет облегчить состояние подтаявшее мороженое. Связано это с тем, что холод помогает временно снизить чувствительность нервных окончаний в горле, снижая тем самым боль и дискомфорт. Обычные леденцы без сахара также помогают смягчить и увлажнить заднюю стенку глотки за счет повышенной выработки слюны при их рассасывании. Однако, если боль не проходит, можно использовать местные средства для горла на основе бензидамина и кетопрофена в виде растворов для полоскания, спреев или пастилок для рассасывания», — рассказала врач.

Если горло болит очень сильно и ничего не помогает — необходимо принять обезболивающие препараты по назначению врача, добавила Вашкевич.

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