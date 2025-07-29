Россиянам рассказали про новый штамм COVID-19

Новый штамм COVID-19 «Стратус» вызывает заболевание, которое переносится как легкая форма ОРВИ, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России Алексей Ртищев.

На 23 июня в России зафиксировано уже 114 случаев заражения «Стратусом», больше половины из них — в Москве. Этот вариант похож на другие варианты «омикрона» и переносится большинством пациентов достаточно легко, но может представлять опасность для людей с пониженным иммунитетом.

«В настоящее время изменения в вирусе SARS-CoV-2, вызывающем COVID-19, продолжаются. Эти изменения происходят внутри варианта Омикрон, вызывающего заболевание с 2022 года. Новый измененный подвариант, названный XFG или «Стратус», появился в результате таких очередных мутаций вируса. Как и в случае предшествующих подвариантов начало его циркуляции характеризуется незначительным подъемом заболеваемости, но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что он не представляет дополнительных рисков. Иначе говоря, заболевание протекает обычно в виде легкой инфекции верхних дыхательных путей. Каких-либо изменений в тяжести болезни и новых симптомов для «Стратуса» в настоящее время не выявлено», — рассказал Ртищев.

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