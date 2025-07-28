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Определен критический возраст, после которого ускоряется старение

Nature: старение резко ускоряется в возрасте 50 лет
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Depositphotos

Ученые из Китайской академии наук обнаружили, что старение тела происходит неравномерно: около 50 лет наступает переломный момент, после которого процессы износа организма ускоряются. Результаты исследования опубликовано в журнале Nature.

К такому выводу ученые пришли в результате анализа восьми систем организма у 76 человек в возрасте от 14 до 68 лет. Резкие биологические изменения исследователи зафиксировали в интервале между 45 и 55 годами. Особенно заметно старение затрагивало сердечно-сосудистую систему — в частности, аорту — главный сосуд организма, снабжающий кровью внутренние органы.

Авторы работы пришли к выводу, что старение развивается не постепенно, а волнообразно — с периодами стремительных перемен. Также, по их мнению, сосуды могут играть ключевую роль в распространении веществ, запускающих старение по всему организму.

Исследователи надеются, что дальнейшее изучение так называемых «точек биологического сдвига» поможет глубже понять механизмы возрастного износа организма и найти пути его замедления.

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