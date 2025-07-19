Египтолог раскрыл тайну строительства пирамиды Хеопса

Египтолог Хавас: надписи в гробнице Хеопса говорят, что пирамиды строили не рабы

Ученые недавно провели раскопки на плато Гиза и нашли граффити, свидетельствующие о том, что пирамиды строили не рабы. Об этом сообщил египтолог Захи Хавасс, передает РИА Новости.

Во время раскопок прямо над погребальной камерой в пирамиде Хеопса на стене охрой выведены названия сменяющих друг друга рабочих бригад, подсчитаны отработанные дни и жалованье. Найденные рисунки полностью повторяют содержание папируса из Вади-эль-Джарф.

Как говорится в публикации, данное открытие подтверждает, что пирамиды строили не рабы, а профессиональные сезонные бригады.

«При раскопках мы нашли здесь тысячи костей животных, в том числе кости 11 коров и 33 коз. Такого количества вполне достаточно, чтобы поддерживать около 10 000 рабочих в день», — заявил Хавасс.

Он отметил, что подобный рацион сильно отличался от того, что ели рабы. Они, по словам ученого, довольствовали вареной чечевицей. При этом на некоторых стенах остались должности усопших — «надзиратель за стороной пирамиды» или «старший ремесленник». Кроме того, рядом с пирамидой был найден поселок, в котором были жилые дома, склады, пекарни и даже лазарет.

До этого стало известно, что группа археологов обнаружила в пирамиде Хеопса крупную скрытую полость. Пространство длиной около 30 метров удалось выявить без проведения масштабных раскопок — благодаря мюонной томографии, которая использует космические лучи для создания трехмерных изображений внутренних структур.

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