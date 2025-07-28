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Глава «Роскосмоса» проведет переговоры с руководством NASA

Баканов на пуске корабля с космонавтом Платоновым проведет переговоры с NASA
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Михаил Воскресенский/Фотохост-агентство РИА Новости/РИА Новости

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов встретится и проведет переговоры с руководством NASA в США в ходе пуска Crew Dragon с российским космонавтом Олегом Платоновым. Об этом он сообщил в интервью РБК.

Баканов напомнил, что у России и США есть совместные проекты — Международная космическая станция (МКС), где находятся сегменты обеих стран, а также осуществляются перекрестные полеты. Например, в последний раз с космодрома Байконур на корабле «Союз» на орбиту совместно с российскими космонавтами Сергем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким был запущен астронавт NASA Джонатан Ким.

В ближайшее время с мыса Канаверал из Флориды на ракете Falcon и корабле Dragon будут полетят два американских астронавта и российский космонавт Платонов.

«Мы как раз приглашены на этот запуск, и проведем ряд переговоров о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве между «Роскосмосом» и NASA», — рассказал Баканов.

Ближайший перекрестный полет американского корабля должен состояться 31 июля. В состав экипажа входят командир Зина Кардман, пилот Майкл Финк, специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований, JAXA) и специалист Олег Платонов («Роскосмос»).

Ранее на Западе испугались российского военного спутника.

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