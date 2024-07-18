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«По следам черного копателя» был найден наконечник пояса I-II веков нашей эры

На «Куликовом поле» откопали наконечник пояса I-II веков нашей эры

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Пресс-служба государственного музея «Куликово поле»

Российские археологи из музея-заповедника «Куликово поле» недавно обнаружили наконечник пояса с тамгой I-II веков нашей эры в рамках исследования селища у деревни Барыбинки. Об этом пишет РИА Новости.

Эта редкая археологическая находка связана с уникальным кладом женских украшений эпохи среднесарматской культуры. Это клад изначально обнаружил «черный копатель».

Наконечник на поясе, сохранившийся лишь наполовину, украшен тамгой – сарматским знаком, популярным в первые века нашей эры. Эту деталь крепили на пояс кожаной заклепкой. Археологические исследования показали, что наконечник и клад женских украшений относятся к одному времени.

Для выяснения происхождения клада археологи организовали раскопки на месте его обнаружения в лесном массиве Щегловской засеки.

В этом древнем поселении, расположенном на притоке реки Синетулицы, обнаружены артефакты разных эпох, включая предметы средневековья.

Результаты исследований будут опубликованы, а клад представлен на выставке в Музейном квартале Тулы в конце 2024 года.

Ранее в Азербайджане нашли 3500-летнюю стоянку кочевников с нетронутой посудой.

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