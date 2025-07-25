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Врач описал портрет человека с раком легкого

Врач Тюрин: рак легкого чаще всего возникает у мужчин-курильщиков 55 лет

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Чаще всего рак легкого выявляют у пациентов, которые выкуривают больше одной пачки в день на протяжении 20 и более лет. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике министерства здравоохранения РФ Игорь Тюрин.

«В отношении рака легкого группа риска — это предельно конкретное понятие. Мы хорошо знаем, что самая высокая частота рака легкого наблюдается среди пациентов, которые интенсивно курят сигареты, то есть выкуривают больше одной пачки в день на протяжении 20 и более лет. И это люди, как правило, в возрасте старше 50–55 лет. Рак легкого не возникает просто так, «на пустом месте». До 80% заболевших имеют именно такой портрет», — сказал врач.

Для таких пациентов существуют специальные скрининги, которые позволяют вовремя выявить рак.

«Один из возможных инструментов ранней диагностики в нашей стране — диспансеризация. Терапевт видит наличие факторов риска после заполнения стандартной анкеты при прохождении диспансеризации или профилактического осмотра. Врач может понять, что вы входите в группу риска, собрав анамнез — расспросив о том, чем болели или болеют вы и ваши близкие родственники, и уточнив, курите ли вы, и как интенсивно. Если у близких родственников были онкологические заболевания, а вы заядлый курильщик, то даже сейчас правила диспансеризации позволяют провести КТ (НДКТ) вместо рентгенографии», – заключил Тюрин.

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