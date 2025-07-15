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Названы природные средства, эффективные против депрессии

Frontiers in Pharmacology: зверобой и шалфей помогают от депрессии
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Среди людей, сталкивающихся с депрессией, популярны не только антидепрессанты и психотерапия, но и растительные препараты. Однако насколько они действительно работают? Исследователи проанализировали 209 клинических испытаний, чтобы выяснить, какие безрецептурные добавки и травы помогают справляться с симптомами депрессии. Работа опубликована в журнале Frontiers in Pharmacology.

В обзор попали 64 средства, которые люди принимают дольше одной недели и которые были изучены в испытаниях. Это витаминные комплексы, пробиотики, экстракты растений и другие популярные добавки, свободно продающиеся в аптеках, магазинах здорового питания и интернете. Цель — выяснить, какие из них действительно эффективны и безопасны.

Лидерами по числу испытаний стали омега-3 (39 исследований), зверобой (38), пробиотики (18), витамин D (14) и шафран (18). Результаты оказались неоднозначными: например, омега-3 чаще не показывали выраженного эффекта по сравнению с плацебо. А вот зверобой и шафран не только демонстрировали улучшение симптомов, но и показывали результаты, сопоставимые с действием антидепрессантов. Пробиотики и витамин D также чаще помогали уменьшить проявления депрессии.

Кроме того, перспективными оказались лаванда, фолиевая кислота, цинк, триптофан, родиола и мелисса. А такие популярные продукты, как мелатонин, магний и куркумин, показали смешанные результаты.

Важно, что серьезных побочных эффектов при приеме этих средств выявлено не было, даже если их принимали вместе с антидепрессантами. Однако авторам обзора пришлось отметить, что лишь 69% исследований достаточно подробно отчитывались о безопасности.

Авторы подчеркивают: несмотря на популярность таких продуктов, прежде чем начинать прием любого средства, стоит проконсультироваться с врачом — особенно если вы уже принимаете другие препараты.

Ранее был назван продукт, снижающий риск деменции в два раза.

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