Внутри орбиты Юпитера заметили межзвездный объект

В Солнечную систему вошел межзвездный объект A11pl3Z (3I/ATLAS). Об этом сообщает портал EarthSky со ссылкой на Европейское космическое агентство.

«В настоящее время нас посещает нечто, похожее на комету из другой солнечной системы», — говорится в сообщении.

По данным портала, максимальное сближение объекта с Солнцем состоится в октябре, когда A11pl3Z зайдет внутрь орбиты Марса. Авторы публикации утверждают, что угрозы для Земли небесное тело не представляет.

О происхождении объекта говорит его траектория движения. По мнению специалистов, объект представляет собой комету диаметром ядра до 20 километров. A11pl3Z является третьим межзвездным объектом в солнечной системе.

До этого международная группа астрономов открыла экзопланету GJ 12 b, которая по размерам, температуре и плотности похожа на Землю. Мир расположен всего в 40 световых годах от нашей планеты и может стать важной точкой для поиска жизни вне Солнечной системы.

Ранее астрономы нашли в космосе идеальные места для рождения экзопланет земного типа.