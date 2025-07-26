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Ученые впервые удалили лишнюю хромосому пациенту с синдромом Дауна

В Японии впервые удалили лишнюю хромосому у человека с синдромом Дауна
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Depositphotos

В Японии ученые из Университета Миэ впервые удалили лишнюю хромосому пациенту с синдромом Дауна. Об этом пишет Vietnam.vn.

В публикации говорится, что исследование проводилось под руководством доктора Ретаро Хашизуме. Ученые совершили прорыв с помощью инструмента редактирования генов CRISPR-Cas9, удалив лишнюю 21-ую хромосому, вызывающую синдром Дауна.

«Это восстанавливает нормальную функцию клеток и обеспечивает успешность до 37,5 %», — говорится в статье.

По данным авторов публикации, метод пока не пригоден для использования из-за высокого риска повреждения других хромосом. Специалисты подчеркнули, что технология нуждается в усовершенствовании.

До этого американские ученые из Массачусетского технологического института сообщили, что неинвазивная стимуляция мозга светом и звуком на частоте 40 Гц может улучшать когнитивные функции при синдроме Дауна. В ходе экспериментов обработанные таким образом мыши значительно лучше справлялись с тестами на кратковременную память по сравнению с контрольной группой.

Ранее ученые впервые в мире спасли неизлечимо больного младенца, «переписав» его ДНК.

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