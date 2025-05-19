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Ученые впервые в мире спасли неизлечимо больного младенца, «переписав» его ДНК

NEJM: генная терапия спасла ребенка с врожденным дефицитом CPS1
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kjpargeter/freepik.com

Американские ученые-медики из Детской больницы Филадельфии и Пенсильванского университета впервые применили индивидуальную генную терапию для лечения младенца с редким смертельным заболеванием. Исследование опубликовано в научном издании New England Journal of Medicine (NEJM).

Пациент, указанный как KJ, родился с дефицитом CPS1 — крайне редким заболеванием (1 случай на 1,3 млн человек), при котором печень не может преобразовывать токсичный аммиак в мочевину. Без лечения половина таких детей живет не более нескольких месяцев Традиционные методы, включая пересадку печени, часто запаздывают — к моменту операции у детей уже развиваются необратимые повреждения органов.

Медицинская команда всего за полгода разработала новую терапию на основе технологии редактирования оснований, позволяющей «исправлять» ДНК по одной «букве». Лекарство доставлялось в печень через жировые наночастицы. Малыш получил три дозы с февраля по апрель 2024 года и сейчас находится под постоянным наблюдением.

После терапии врачи смогли увеличить количество белка в рационе KJ и сократить прием препаратов, выводящих азот. Хотя долгосрочные эффекты еще изучаются, текущее состояние ребенка дает надежду на устойчивый эффект.

Создание терапии потребовало точного выявления мутаций, разработки инструментов редактирования и тестирования системы доставки.

Ученые отметили, что для подтверждения безопасности и эффективности подхода потребуются годы наблюдений. Однако первые результаты указывают на потенциальный прорыв в медицине.

Ранее в Японии совершили прорыв в лечении синдрома Дауна.

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