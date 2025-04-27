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Создана терапия синдрома Дауна без лекарств и операций

PLOS One: звукосветовая стимуляция улучшает работу мозга при синдроме Дауна
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Phys.org

Американские ученые из Массачусетского технологического института сделали важное открытие: неинвазивная стимуляция мозга светом и звуком на частоте 40 Гц может улучшать когнитивные функции при синдроме Дауна. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Метод, получивший название GENUS (Gamma Entrainment Using Sensory Stimulation), предполагает ежедневные часовые сеансы светозвуковой стимуляции в течение трех недель.

В ходе экспериментов обработанные таким образом мыши значительно лучше справлялись с тестами на кратковременную память по сравнению с контрольной группой. Особенно заметные изменения произошли в гиппокампе — области мозга, критически важной для процессов запоминания.

Исследователи обнаружили, что стимуляция не только усиливает нейронные связи, но и активирует процесс нейрогенеза — образования новых нервных клеток.

Важным открытием стало увеличение количества нейронов, вырабатывающих белок рилин, который ассоциируется с устойчивостью к болезни Альцгеймера. Это особенно актуально, поскольку около 90% людей с синдромом Дауна сталкиваются с деменцией после 40 лет.

Авторы исследования подчеркнули, что пока рано говорить о применении этой методики к людям.

Мышиная модель лишь частично воспроизводит особенности синдрома Дауна у человека, а все подопытные животные были самцами. Тем не менее полученные результаты добавляют доказательств тому, что GENUS может стать универсальным подходом для коррекции различных неврологических нарушений.

Ранее в Японии совершили крупный прорыв в лечении синдрома Дауна.

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