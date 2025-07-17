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Ученые сообщили, что к Земле на огромной скорости летит астероид

NASA: астероид размером с 10-этажный дом пролетит мимо Земли
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9NOIRLab/NSF/AURA/R

Мимо Земли на огромной скорости пролетит астероид размером с 10-этажный дом. Об этом сообщает портал Metro со ссылкой на ученых NASA.

«Мимо Земли вот-вот пролетит огромный астероид — и он окажется слишком близко, чтобы чувствовать себя комфортно», — говорится в публикации.

Космическое тело получило от NASA название 2022 YS5. Ожидается, что астероид должен пролететь мимо Земли на скорости почти 22,53 километра в час уже в четверг, 17 июля.

Американское космическое агентство также сообщило, что диаметр астероида составляет порядка 36 метров, что сопоставимо с размером десятиэтажного здания. Это делает космическое тело достаточно внушительным, чтобы представлять угрозу, уточнили в NASA.

Ученые также обратили внимание, что YS5 пройдет мимо Земли на расстоянии около 4 млн километров, что по космическим меркам является довольно близким расстоянием. Но даже при своих больших размерах он слишком мал, чтобы его можно было классифицировать как «потенциально опасный» для планеты, подчеркнули в NASA.

В космическом агентстве пояснили, что классификация «потенциально опасный» применима только в случае, если астероид имеет диаметр более 83 метров.

3 июля Европейское космическое агентство сообщило, что в Солнечную систему вошел межзвездный объект A11p l3Z (3I/ATLAS). Отмечалось, что он похож на комету из другой солнечной системы, а максимальное сближение объекта с Солнцем состоится в октябре, когда A11p l3Z зайдет внутрь орбиты Марса.

Ранее в Китае раскрыли тайны обратной стороны Луны.

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