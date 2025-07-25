Ученые предупредили о высокой концентрации трифторуксусной кислоты в осадках

Ученые выявляют все более высокие концентрации трифторуксусной кислоты (TFA) в осадках — от дождя и снега до талой воды в Арктике. Об этом пишет журнал Nature.

В материале уточняется, что TFA — это синтетический компонент, который относится к группе «вечных химикатов». Он попадает в окружающую среду через промышленное производство, а также утечки холодильных агентов и распад ряда пестицидов.

По словам авторов статьи, за последние несколько десятилетий содержание трифторуксусной кислоты в листьях деревьев на территории Германии увеличилось в 5–10 раз. Кроме того, данное вещество обнаруживают в реках в европейских странах и грунтовых водах в Дании.

Из публикации следует, что TFA не разрушается естественным образом. Вместо этого она накапливается в воде, почве и живых организмах. Поэтому следы трифторуксусной кислоты находят даже в крови людей.

В настоящее время спор о том, насколько опасно это вещество, продолжается. При этом результаты экспериментов на животных свидетельствуют, что нанести прямой вред организму могут только дозы TFA, в сотни тысяч раз превышающие те, что находят в воде и продуктах.

Тем не менее новые исследования указывают на потенциальное влияние трифторуксусной кислоты на репродуктивное здоровье людей и животных, а также на экосистемы. На этом фоне ученые в Европе начали обсуждать возможность внесения TFA в список токсичных веществ. В некоторых странах уже ввели запрет на использование пестицидов, дающих такой побочный продукт.

Ранее в РФ предложили ужесточить наказание за нарушения в обращении с пестицидами.