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Врач рассказала о связи шума и заболеваний сердца

Врач Быкова: громкий шум может спровоцировать нарушение ритма сердца

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CGN089/Shutterstock/FOTODOM

Шумовое загрязнение может привести к следующим неблагоприятным последствиям: сенсоневральная тугоухость, тиннитус (субъективный ушной шум), артериальная гипертензия и нарушения ритма сердца, стресс, тревожное расстройство, неврозы, нарушения сна, памяти и внимания. Об этом «Газете.Ru» рассказала оториноларинголог-сурдолог Сети клиник Lahta Clinic Анастасия Быкова.

«Наш организм негативно реагирует на громкие звуки и шумы не просто так. Базово это проявление защитного рефлекса, который сигнализирует об опасности для человека в окружающей среде. Вспомните, как громко звучат гудки вагонов в метро или поезда при пересечении пешеходных зон и автомобильных дорог. Это необходимо для безопасности людей и повышения их внимания. Однако в городской среде шум постепенно становится привычным, что не отменяет его неблагоприятного эффекта. У нас снижается восприятие и обработка новой информации, появляются усталость, головные боли, усиливается раздражительность. У людей, чья профессия связана с промышленным, строительным шумом, гораздо быстрее могут проявиться патологические изменения в состоянии здоровья, хотя и остальные жители мегаполисов в группе риска», — объяснила врач.

Существуют различные документы, регламентирующие допустимые уровни шума и их длительность воздействия.

«В общем рекомендовано не более 80 дБ в течение 8-часового рабочего дня для большинства производственных помещений. Однако допустимые значения могут варьироваться в зависимости от вида деятельности и степени напряженности труда и могут составлять от 50 до 80 дБА. Существуют также ограничения по максимальному уровню шума (например, не более 110 дБА для непостоянного шума и 125 дБА для импульсного)», — дополнила врач.

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