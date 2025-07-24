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Названо свойство свекольного сока, полезное для пожилых

FRBM: свекольный сок снижает давление у пожилых, влияя на бактерии полости рта
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Ученые из Университета Эксетера (Великобритания) установили, что концентрированный свекольный сок помогает снизить артериальное давление у пожилых людей, изменяя состав бактерий во рту. Результаты исследования опубликованы в журнале Free Radical Biology and Medicine (FRBM).

В исследовании участвовали 75 добровольцев — 36 пожилых (в возрасте от 60 до 70 лет) и 39 молодых людей. Испытуемых разделили на две группы для двухнедельного приема свекольного сока или плацебо. Напиток участники употребляли дважды в день.

По окончании экспериментального периода микробиом полости рта каждого добровольца проанализировали с помощью секвенирования. Выяснилось, что именно у пожилых участников после приема сока сократилось количество потенциально вредных бактерий, таких как Prevotella, и увеличилась доля полезных — например, Neisseria.

Эти изменения повысили эффективность преобразования пищевых нитратов в оксид азота — молекулу, которая регулирует расширение сосудов. В результате у людей с гипертонией показатели кровяного давления заметно снизились. У молодых участников подобных эффектов не наблюдалось.

Авторы подчеркивают, что нитратсодержащая диета может стать доступным способом поддержания сердечно-сосудистого здоровья с возрастом. Ученые напомнили, что помимо свеклы, нитраты содержатся в шпинате, руколе, сельдерее, фенхеле и кейле.

Ранее были названы соки, которые могут повлиять на эффективность лекарств от изжоги.

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