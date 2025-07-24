На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найдена планета размером с Землю, где год «пролетает» за 5,4 часа

ArXiv: на планете TOI-2431 b размером с Землю год «пролетает» за 5,4 часа
true
true
true
close
Kristen McQuinn/NASA's James Webb Space Telescope

Астрономы из Амстердамского университета обнаружили необычную экзопланету TOI-2431 b, на которой один год «пролетает» за 5,4 земных часа. Она находится всего в 117 световых годах от Земли. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте препринтов arXiv.

Объект обнаружили с помощью космического телескопа TESS (NASA). По словам ученых, год на TOI-2431 является одним из самых коротких известных периодов обращения экзопланеты вокруг своей звезды. Для сравнения: Земле требуется 365 дней, чтобы «облететь» Солнце, а TOI-2431 b за это время успевает сделать более 1600 оборотов.

Планета находится крайне близко к своей звезде — всего в 933 тысячах километров (0,0063 астрономической единицы). Такая близость разогревает ее поверхность примерно до 2000 Кельвинов (около 1727  °C), чего достаточно для плавления камней и металлов.

Хотя размер планеты схож с таковым у Земли, по характеристикам TOI-2431 b сильно отличается. Ее радиус больше почти в полтора раза, а масса — в 6,2 раза. Средняя плотность составляет 9,4 грамма на кубический сантиметр — значительно выше земной.

Из-за сильных приливных сил, создаваемых близкой звездой, форма планеты деформирована. Ученые считают, что одна из ее осей короче другой примерно на 9%, что придает TOI-2431 b сплюснутую форму, а не идеально круглую.

Также по словам исследователей, планета обречена на гибель. По расчетам ученых, через 31 миллион лет она будет поглощена своей звездой — это один из самых коротких сроков «приливного распада», зафиксированных у планет с ультракоротким периодом обращения.

Ранее ученые заметили смещение оси вращения земной коры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами