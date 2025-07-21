Ученые заметили смещение оси вращения земной коры

Строительство тысяч крупных плотин по всему миру привело к смещению оси вращения земной коры. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

По данным группы под руководством геофизика Наташи Валентич, перераспределение массы воды, вызванное накоплением в водохранилищах, сдвинуло ось коры примерно на метр относительно внутреннего магнитного динамо планеты.

Ученые отметили, что строительство почти семи тысяч плотин изменило не только распределение масс на поверхности Земли, но и снизило уровень мирового океана на 21 миллиметр. Задержанная за дамбами вода фактически «потянула» за собой вращающуюся оболочку планеты, вызвав смещение Северного полюса сначала в сторону России, а затем — в сторону Северной Америки.

При этом само магнитное поле Земли в космосе не изменилось. По словам исследователей, смещение касается коры и создает эффект так называемого истинного полярного блуждания — явления, при котором положение географических полюсов меняется относительно поверхности планеты.

Авторы подчеркивают, что плотины уже удержали около четверти роста уровня моря в XXI веке — около 1,2 миллиметра в год. Это позволило временно сдерживать последствия глобального потепления. Известно, что при глобальном потеплении уровень Мирового океана повышается из-за таяния ледников и теплового расширения воды.

При моделировании будущих изменений климата и полярных перемещений ученые призывают учитывать влияние таких инженерных объектов. Их масштаб и расположение способны серьезно повлиять на динамику магнитных полюсов и уровень моря.

Ранее был раскрыт секрет выживания организмов в недрах Земли.