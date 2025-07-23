Российская ракета выведет на орбиту иранский спутник

Ракета-носитель «Союз-2.1б» в пятницу, 25 июля, выведет на орбиту в том числе телекоммуникационный спутник Nahid-2, произведенный в Иранском центре космических исследований. Об этом сообщили в Роскосмосе, передает ТАСС.

«25 июля среди 18 малых космических аппаратов будет запущен аппарат Nahid-2 — телекоммуникационный спутник, производителем которого выступил Иранский центр космических исследований», — сказали в корпорации.

Сообщается, что аппарат будет запущен в космос по коммерческому контракту в интересах космического агентства Ирана. Известно, что ракета выведет на орбиту в общей сложности 20 аппаратов, среди которых в том числе будут 2 гелиогеофизических спутника «Ионосфера-М».

До этого официальный представитель космической группы министерства обороны Ирана Сейед Ахмад Хосейни заявил, что завершилась разработка новой ракеты для вывода спутников в космос из Исламской Республики.

Название новой ракеты-носителя — Sarir. Эта ракета массой в полторы тонны будет способна запускать шесть или семь спутников на орбиту высотой 36 тыс. километров — это расстояние геостационарной орбиты.

Ранее госсекретарь США заявил не верит, что Иран «собирается на Луну».