В Иране завершают разработку новой ракеты

Завершается разработка новой ракеты для вывода спутников в космос из Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя космической группы министерства обороны Ирана Сейеда Ахмада Хосейни.

Название новой ракеты-носителя — Sarir. Эта ракета массой в полторы тонны будет способна запускать шесть или семь спутников на орбиту высотой 36 тыс. километров — это расстояние геостационарной орбиты.

Ракета Sarir станет первой иранской ракетой, способной доставить полезную нагрузку на геостационарную орбиту. Разработка ракеты-носителя началась в 2023 году.

До этого Иран в воскресенье, 28 января одновременно запустил три спутника с помощью ракеты-носителя Simorgh («Феникс»).

20 января сообщалось, что иранское космическое агентство вывело на орбиту спутник «Сорайя».

Ранее США ввели дополнительные санкции против Ирана и Северной Кореи.