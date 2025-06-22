Рубио не верит, что Иран «собирается на Луну»

Американский госсекретарь Марко Рубио в эфире CBS News усомнился в том, что Иран «собирается на Луну».

Дипломат сказал, что, несмотря на заявления Исламской Республики о наличии у нее космической программы, на самом деле это не она.

«У них есть космическая программа, потому что они хотят разработать ракеты дальнего действия, которые когда-нибудь смогут достичь США», — сказал чиновник.

В феврале Fox News со ссылкой на источники передал, что Организация оборонных инноваций и исследований Ирана, которая работает в сфере развития ядерной программы страны, осуществляет свою деятельность под прикрытием объектов космической программы Тегерана.

В космическом центре Шахруд, который, как подозревают в США, использовался Корпусом стражей исламской революции Ирана для разработки баллистических ракет средней дальности, теперь размещены «крупные силы» Организации оборонных инноваций и исследований. С космодрома в Семнане Тегеран в декабре 2024 года запустил в космос свою самую тяжелую в истории ракету, работающую на жидком топливе.

Ранее в минобороны Франции усомнились, что «чудо-бомба» США остановит ядерную программу Ирана.