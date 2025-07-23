Пермские ученые выяснили, как страх и жадность влияют на курс биткоина

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали модель прогнозирования курса биткоина, в которой впервые в России применяется индекс страха и жадности. Этот показатель отражает психологическое состояние участников крипторынка. Как сообщили «Газете.Ru» в ПНИПУ, новая система позволила повысить точность прогноза на 5-10%.

Курс биткоина, с момента его появления в 2009 году, колебался от нескольких десятков центов до рекордных 120 тысяч долларов в июле 2025 года. Влияние на его стоимость оказывают не только экономические и политические события, но и эмоциональные реакции трейдеров — страх и жадность.

По словам ученых, резкие скачки в последние месяцы были связаны как с действиями властей (например, распродажей конфискованных активов в Германии), так и со слухами о возможном признании криптовалюты резервным активом США. Исследователи отметили, что российские методы анализа редко учитывают эмоциональную составляющую, в то время как за рубежом давно используют данные соцмедиа и «настроений публики».

В ходе разработки новой модели ученые ПНИПУ задействовали две нейросети — LSTM и GRU. Обучение проводилось на двух тысячах точек данных о ценах и объемах торгов с биржи Binance.

«Каждую итерацию модель обучалась на 32 элементах данных, как если бы мы учили по 32 новых слова за раз при изучении языка», — объясняет Андрей Затонский, доктор технических наук, заведующий кафедрой Березниковского филиала ПНИПУ.

По его словам, наиболее точной оказалась модель LSTM, особенно в периоды высокой рыночной чувствительности, например, в ноябре 2024 года во время выборов в США. В указанный период ошибка прогноза снизилась на 147 долларов — на 8,3% по сравнению с базовой моделью. Это означает, что прогноз стал ближе к реальной цене биткоина на эту сумму.

Ученые надеются, что их разработка может стать шагом к созданию более надежных и адаптивных отечественных инструментов анализа крипторынка, которые сочетают экономику и поведение толпы.

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