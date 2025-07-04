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В России разработали инструмент защиты бизнеса от внешних угроз

ПНИПУ: создана уникальная модель оценки экономической безопасности предприятий
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Ученые из Пермского Политехнического Университета создали уникальную модель оценки экономической безопасности, позволяющую компаниям выявлять уязвимости и повышать устойчивость к внешним угрозам. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Пермского Политеха.

Методика представляет собой функциональную карту анализа, включающую финансовые, производственные, кадровые, экологические и правовые показатели. Все параметры взаимосвязаны, что позволяет получить комплексную картину состояния предприятия. Модель автоматически рассчитывает ключевые индикаторы — ликвидность, рентабельность, оборачиваемость запасов, уровень задолженности и другие.

Особое внимание уделяется технологической и информационной безопасности, а также эффективности работы подразделений. Разработка учитывает не только текущие показатели, но и потенциальные риски, что делает ее полезной как для крупных промышленных компаний, так и для среднего бизнеса.

«Только комплексный подход к анализу финансов, технологий и рисков позволяет обеспечить устойчивое развитие в условиях нестабильности», — подчеркнула доцент ПНИПУ Анна Мельникова.

Ранее российские ученые спрогнозировали магнитные бури на 11 лет вперед.

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