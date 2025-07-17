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Найден способ «предсказать» инфаркт и инсульт по глазам

CD: риск инфаркта и инсульта можно оценить по фото глазного дна
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Depositphotos

Обычная цифровая фотография глазного дна может с высокой точностью предсказать риск инфаркта или инсульта в течение ближайших 10 лет. К такому выводу пришли ученые из Университета Данди (Шотландия). Результаты исследования опубликованы в журнале Cardiovascular Diabetology (CD).

Глазное дно — это внутренняя поверхность глаза напротив хрусталика, которая включает в себя сетчатку и диск зрительного нерва. Через глазное дно проходят кровеносные сосуды, которые обеспечивают питание сетчатки. Также здесь находится зрительный нерв, который передает информацию в мозг.

Любые изменения или повреждения этих структур не только негативно влияют на качество зрения, но и могут быть признаками других патологий. Учитывая эти данные, ученые разработали алгоритм на основе искусственного интеллекта, способный за доли секунды оценить индивидуальный сердечно-сосудистый риск. Инструмент анализирует изменения сосудов сетчатки — такие как сужение, блокировка или повреждение — и сопоставляет их с риском инфаркта или инсульта.

Разработку уже протестировали на 1200 добровольцах. Те, у кого между двумя обследованиями с разницей в три года фиксировалось наибольшее увеличение риска, в последствии сталкивались с болезнями сердца и сосудов на 54% чаще.

Точность прогноза по одному снимку достигла 70%. При добавлении данных о классических факторах риска и генетической предрасположенности — 73%. Авторы считают, что такие технологии можно внедрить в рутинную практику, например, во время визитов к офтальмологу.

«Это поможет заранее выявлять людей из группы риска и вовремя предпринимать профилактические меры — от изменения образа жизни до назначения медикаментов», — пояснили исследователи.

Ранее был создан препарат, защищающий мозг от последствий инсульта.

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