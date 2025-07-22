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Два препарата от рака замедлили развитие болезни Альцгеймера

Cell: два препарата от рака улучшили память при болезни Альцгеймера
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Комбинация противораковых препаратов летрозола и иринотекана может замедлять или частично обращать вспять изменения в мозге при болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Института Гладстоуна. Результаты опубликованы в журнале Cell.

Научная работа охватила 1300 одобренных FDA (Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США) препаратов. Исследователи сравнивали, какие генетические изменения происходят в нейронах и глиальных клетках (вспомогательных клетках мозга) под их воздействием. Летрозол и иринотекан оказались в числе лекарств, потенциально способных компенсировать патологические процессы.

Анализ медицинских данных 1,4 миллиона пациентов старше 65 лет подтвердил: те, кто принимал эти препараты, реже сталкивались с деменцией. Дополнительные эксперименты на мышах показали, что комбинация летрозола и иринотекана замедляет разрушение мозга, изменяет активность генов и улучшает память.

Защитный эффект частично обусловлен способностью лекарств устранять скопления токсичных белков в мозге. Мешать работе нейронов могут такие белки, как бета-амилоид и тау.

По мнению авторов, открытие может стать основой для быстрого запуска новых клинических испытаний и разработки новых подходов к лечению болезни Альцгеймера.

Ранее невролог назвала способы замедлить развитие деменции.

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