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Невролог назвала способы замедлить развитие деменции

The Times: замедлить развитие деменции помогут 10 привычек
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Для замедления развития деменции нужно развивать общительность, сократить потребление сахара, регулярно проверять здоровье слуха и научиться эффективно использовать технологии. Об этом изданию The Times рассказала профессор Кэтрин Лавдей, невролог из Вестминстерского университета.

По словам Лавдей, поддержание дружеских связей и участие в общественной жизни снижают уровень стресса и тревожности, ослабляя воспалительные процессы в организме. Ранее ученые подтвердили, что именно хроническое воспаление может ускорять развитик когнитивных нарушений.

Важную роль играет и тренировка памяти: профессор советует ежедневно перед сном записывать все, что произошло за день. Такой прием активирует механизм интервального повторения — одного из самых эффективных способов закрепления информации.

Доктор Лавдей подчеркивает, что использование технологий не должно вызывать стеснение — напротив, записи в телефоне и навигаторы могут существенно упростить повседневную жизнь людей с нарушениями памяти. По ее словам, умение пользоваться онлайн-картами помогает пожилым сохранять самостоятельность и спокойствие, а функция геолокации может стать подспорьем для родственников в экстренной ситуации.

Еще один способ поддержать когнитивное здоровье — разговоры о прошлом. Как отмечает профессор, пациенты с болезнью Альцгеймера часто хорошо помнят события детства, а ностальгические беседы, например, о любимой музыке или школьных годах, помогают им сохранять чувство идентичности.

Врач также напомнила о важности физической активности и здоровой диеты. По ее словам, даже простые прогулки приносят пользу — навигация в пространстве стимулирует участки мозга, ответственные за память.

«Обилие сладкого в рационе может повышать уровень воспаления в организме и провоцировать скачки глюкозы, отрицательно влияющие на работу мозга. Также важно соблюдать режим сна, поскольку и его нехватка, и избыток повышают риск развития деменции», — объяснила невролог.

В заключение эксперт напомнила, что после 60 лет необходимо регулярно проверять слух и зрение — как минимум раз в два года. Исследования показывают, что своевременное лечение тугоухости может отсрочить развитие деменции, хотя точные механизмы этого эффекта пока остаются не до конца изученными.

Ранее ключевой белок болезни Альцгеймера впервые обнаружили у младенцев.

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