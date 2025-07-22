У козьего молока нашли полезное для пожилых свойство

Обогащенное витаминами козье молоко оказалось эффективнее коровьего в борьбе с возрастной мышечной атрофией. Это показало исследование, опубликованное в журнале Food Science & Nutrition (FSN).

Саркопения — прогрессирующая потеря мышечной массы, силы и функциональности — становится все более острой проблемой на фоне стареющего населения. По оценкам ученых, этим заболеванием страдают от 10 до 27% людей по всему миру.

В ходе эксперимента исследователи проверяли, как разные виды молочных продуктов влияют на течение саркопении. Мышей с признаками заболевания разделили на группы и в течение восьми недель кормили либо цельным козьим молоком, либо его обезжиренной версией — как с добавками витамина D и кальция, так и без, — либо цельным коровьим молоком.

Оказалось, что все молочные продукты в той или иной степени улучшали состояние мышечных волокон и снижали уровень воспаления в организме. Однако наиболее выраженный эффект наблюдался у групп, получавших козье молоко. Только этот тип молока способствовал значительному снижению жировой массы. Кроме того, именно обезжиренное обогащенное козье молоко активировало ключевые молекулярные пути, связанные с ростом и восстановлением мышц.

Также исследование подтвердило положительное влияние молочных продуктов на микрофлору кишечника: у всех подопытных животных увеличивалось количество полезных бактерий рода Leuconostoc. Козье молоко дополнительно способствовало размножению Acinetobacter и Lactococcus.

Отмечается, что положительный эффект от употребления козьего молока был выявлен только в экспериментах на животных. Однако полученные данные позволяют предположить, что продукт может стать профилактическим средством против саркопении и у людей.

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