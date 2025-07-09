У верблюжьего молока нашли скрытый полезный эффект

Верблюжье молоко может снижать тяжесть аллергической астмы, вызванной пылевыми клещами — одним из основных триггеров заболевания. Это показало исследование на мышах, опубликованное в журнале PLOS One.

В эксперименте животных разделили на три группы. В первую вошли здоровые грызуны, а во вторую и третью — животные с индуцированной астмой. Вторая группа пять раз в неделю получала по 0,5 мл верблюжьего молока, тогда как мыши из третьей группы его не пили.

Результаты показали, что при потреблении молока у грызунов снижалась чувствительность дыхательных путей, уменьшалось воспаление и количество эозинофилов — иммунных клеток, тесно связанных с аллергическими реакциями. Также наблюдалось снижение активности Т-хелперов (Th2 и Th17) — клеток, управляющих другими компонентами иммунной системы и вызывающих воспаление.

Ученые отметили, что верблюжье молоко помогало снизить число и других провоспалительных молекул, включая цитокины и хемокин CCL17. Это указывает на выраженное иммуномодулирующее действие продукта.

Авторы подчеркивают, что верблюжье молоко содержит множество полезных компонентов — белки, витамины, антиоксиданты и иммуноглобулины. Однако пока неизвестно, какие из них обеспечивают терапевтический эффект. Кроме того, в исследовании использовалось молоко животных с одной фермы, и его сравнение с другими видами (например, коровьим) не проводилось.

Несмотря на ограничения работы, ученые называют верблюжье молоко перспективным вспомогательным компонентом лечения аллергической астмы. Чтобы выяснить, как оно влияет на организм пациентов с выраженной чувствительностью к пылевым аллергенам, команда планирует провести дополнительные эксперименты на людях.

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