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Названа скрытая опасность дефицита витамина D

PLOS One: дефицит витамина D повышает риск госпитализации из-за COVID-19
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Depositphotos

Ученые Университета Южной Австралии и Королевского колледжа Лондона обнаружили связь между нехваткой витамина D и повышенной вероятностью тяжелого течения COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Анализ охватил 151  543 человека, медицинские данные которых были предоставлены британским Биобанком. Ученые выяснили, что люди с низким уровнем витамина D чаще попадали в больницы с COVID-19 по сравнению с теми, у кого этот показатель был в пределах нормы. Особенно выраженной связь оказалась у участников европейского происхождения.

Витамин D играет важную роль в регуляции иммунного ответа, и его дефицит, как отмечают авторы, может ослаблять защиту организма перед инфекциями. В группе азиатского и афро-карибского происхождения дефицит витамина D тоже был связан с повышенным риском заражения коронавирусом, однако ученые не выявили такой же явной корреляции с тяжелым течением болезни и госпитализацией.

Исследователи напомнили, что COVID-19 продолжает оказывать влияние на здоровье людей.

«Понимание факторов риска позволяет лучше защищать себя и управлять своим состоянием. Своевременный контроль уровня витамина D может быть одной из стратегий сохранения здоровья», — подчеркивают авторы работы.

Ранее был назван неочевидный провокатор хронической боли.

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