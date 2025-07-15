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Назван неочевидный провокатор хронической боли

PP: дефицит четырех питательных веществ может быть триггером хронической боли
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета здравоохранения Аризоны выяснили: нехватка витамина D, B12, фолиевой кислоты и магния может быть связана с повышенным риском хронической боли. Результаты исследования опубликованы в журнале Pain Practice.

В исследовании использовалась информация о состоянии здоровья пациентов из базы данных All of Us Национальных институтов здравоохранения США (NIH). Программа была создана в 2015 году для сбора генетических и медицинских данных от добровольцев для того, чтобы ускорить прорывы в медицине.

Испытуемых разделили на три группы. В первую вошли люди, не страдающие от постоянной боли, а во вторую и третью — участники с умеренной и тяжелой хронической болью. В отличие от острой боли, которая обычно возникает в ответ на травму или заболевание и уменьшается по мере заживления или излечения, хроническая боль может сохраняться в течение месяцев и даже лет.

Анализ показал, что у людей с хронической болью значительно чаще встречаются дефициты витамина D, B12, фолиевой кислоты и магния. При этом снижение уровня этих питательных веществ в организме коррелировало с усилением боли. Также ученые выяснили, что существует связь между хронической болью и низким уровнем витамина C у мужчин.

Авторы работы отмечают, что исследование не отражает причинно-следственную связь между этими двумя явлениями. Однако новые данные могут стать основой для разработки немедикаментозных методов лечения хронической боли, например — с помощью диеты. Ученые предполагают, что улучшение баланса микроэлементов может со временем помочь снизить выраженность боли и уменьшить потребность в обезболивающих препаратах.

Ранее прием популярного обезболивающего связали с высоким риском деменции.

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