Названа продолжительность здорового мочеиспускания

Metro: мочеиспускание в норме должно занимать не более 21 секунды

Ученые из Технологического института Джорджии установили, что у здорового человека мочеиспускание в среднем должно занимать не более 21 секунды. Об этом сообщает издание Metro, ссылаясь на научную работу, посвященную физиологии этого процесса у млекопитающих.

Авторы исследования отметили, что несмотря на различия в размерах тела, все млекопитающие весом свыше трех килограммов опорожняют мочевой пузырь примерно за одинаковое время. По их словам, это связано с особенностями строения мочевыводящей системы, которая компенсирует различия в объемах жидкости. Ученые уточнили, что в среднем человеческий мочевой пузырь вмещает от 400 до 600 миллилитров.

Однако британский уролог Хамид Аббуди пояснил, что 21 секунда может служить не универсальным стандартом, а ориентиром.

«Время, необходимое для мочеиспускания, может варьироваться в зависимости от наполненности мочевого пузыря, объема потребляемой жидкости, индивидуальной анатомии и других факторов», — отметил врач.

По его словам, гораздо важнее обращать внимание на внезапные изменения в привычной продолжительности процесса — они могут сигнализировать о проблемах со здоровьем. Доктор Аббуди добавил, что слишком частое или, напротив, редкое мочеиспускание, появление боли или чувство неполного опорожнения мочевого пузыря должны выступать поводом для консультации со специалистом.

Ранее частое мочеиспускание назвали признаком хронического стресса.