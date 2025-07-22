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Женщин предупредили об опасности ношения мокрого купальника

EPE: долгое ношение мокрого купальника может вызвать цистит и кандидоз
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Длительное пребывание в мокром купальнике в жаркую погоду может привести к развитию цистита, кандидоза, бактериального вагиноза и других инфекций мочеполовой системы. Об этом изданию El Periodico De España (EPE) сообщил доктор Луис Техедор, заведующий отделением внутренней медицины и гериатрии Университетской больницы Витас Мадрид Артуро Сория.

По словам специалиста, летом люди чаще отдыхают в теплых местах, выходят из дома, посещают пляжи и бассейны. Именно в это время обостряются инфекционные заболевания, спровоцированные влажной и теплой средой. Среди них особенно часто встречается цистит — воспалительное заболевание мочевого пузыря, связанное с нарушением интимной микрофлоры.

«Во многих случаях цистит возникает вследствие привычки надолго оставаться в мокром купальнике. Прилегание влажной ткани создает идеальные условия для размножения бактерий, нарушает микрофлору половых органов и вызывает раздражение», — отметил доктор Техедор.

Он подчеркнул, что постоянная влажность меняет уровень pH (кислотность) влагалища и ослабляет естественные защитные механизмы. Особенно осторожными должны быть женщины с ослабленным иммунитетом, неконтролируемым сахарным диабетом и те, кто принимает антибиотики: в этих случаях риск инфекции значительно возрастает.

Ранее были названы пять главных ошибок в лечении цистита.

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