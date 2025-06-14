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Названы пять главных ошибок в лечении цистита

Врач Братчикова: цистит может долгое время не проходить из-за пяти ошибок в лечении

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Зачастую женщины могут страдать от рецидивирующего цистита. Постоянное возвращение этого заболевания может быть обусловлено пятью причинами, рассказала «Газете.Ru» доцент, заведующий научно-исследовательской лабораторией здоровья женщины, матери и ребенка Пироговского Университета Ольга Братчикова.

«Первая причина – неверный выбор антибиотика. Основной возбудитель цистита — Escherichia coli (E. coli), но у него могут быть устойчивые штаммы, особенно если пациент ранее часто принимал антибиотики. Но иногда цистит вызывают другие микроорганизмы — к примеру, Klebsiella, Enterococcus, Staphylococcus saprophyticus, или даже грибки, вирусы, общепринятые схемы лечения могут быть неэффективны. Кроме того, антибиотик могут назначить без анализа мочи, в таком случае лекарство может не подойти», – отметила врач.

Вторая причина – неправильное применение препарата: пропуски приема, недостаточная длительность курса или его преждевременное завершение, неверная дозировка или совмещение с несовместимыми препаратами.

«Третья причина – ошибочный диагноз. Похожие симптомы могли быть вызваны уретритом, мочекаменной болезнью, междисциплинарной патологией (например, интерстициальный цистит, не бактериальной природы) или другими проблемами. Четвертая причина – сопутствующие заболевания. Сахарный диабет, иммунодефициты, гормональные нарушения могут мешать выздоровлению.

Пятая причина постоянного рецидива – анатомические или функциональные особенности. К ним относятся нарушение оттока мочи, пролапс органов малого таза, пузырно-мочеточниковый рефлюкс.

«Если лечение не помогает, важно повторно обратиться к врачу, сделать посев мочи с определением чувствительности, рассмотреть УЗИ, цистоскопию, обязательна консультация уролога», – заключила врач.

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