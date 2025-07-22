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Развеян миф о пользе 30 грамм коньяка для здоровья

Врач Исаев: заявления о пользе 30 грамм коньяка – миф

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Vania Zhukevych/Shutterstock/FOTODOM

Бытует мнение, что 30 граммов коньяка улучшает кровообращение, помогает усвоению витамина C, снимает спазмы и даже поддерживает иммунитет. Такие высказывания опираются на мифы или устаревшие представления, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Алкоголь не может рассматриваться как средство профилактики или лечения. Даже минимальные дозы спиртного – в том числе те самые «30 граммов» – запускают целый каскад биохимических реакций в организме: изменяется работа печени, поджелудочной железы, сердечно-сосудистой системы, а главное – нарушается работа центральной нервной системы. И даже если расширение сосудов действительно происходит кратковременно, оно сопровождается последующим резким сужением и может спровоцировать скачки давления, особенно у людей с гипертонией», – объяснил доктор.

Заявления о том, что коньяк помогает усваивать витамин C, по словам врача, тоже не имеют научного подтверждения.

«Наоборот – алкоголь ухудшает всасывание и метаболизм многих витаминов, включая С, В1, В6 и фолиевую кислоту. Кроме того, этанол повреждает слизистую желудка и может усиливать воспалительные процессы, а не снимать их. Что касается снятия спазмов – этанол действительно может оказывать кратковременный расслабляющий эффект на гладкую мускулатуру. Но это симптоматическое влияние, а не лечение. Использовать алкоголь в этом качестве – все равно что тушить пожар бензином: в момент может стать «легче», но в долгосрочной перспективе – это путь к зависимости и разрушению здоровья», — рассказал нарколог.

Даже умеренное употребление, если оно регулярное, повышает риски развития онкологических, сердечно-сосудистых, психических и когнитивных расстройств.

Ранее стало известно, что валокордин и корвалол могут вызвать инфаркт и зависимость.

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