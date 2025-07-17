У пчелиного яда нашли опасное для сосудов свойство

Пчелиный яд может нарушать работу кровеносных сосудов — к такому выводу пришли исследователи из Автономного Университета Барселоны. Их работа опубликована в журнале Toxicological Sciences (ToxiSci).

В эксперименте ученые изучали действие апитоксина — смеси биологически активных веществ, содержащихся в пчелином яде. Основным компонентом является мелиттин, на долю которого приходится почти половина состава. Его влияние проверяли на клетках сосудов человека и на аорте лабораторных мышей.

Результаты показали, что апитоксин снижает жизнеспособность клеток и ослабляет способность сосудов расширяться. Нарушения могут возникать после множества укусов, а у некоторых людей — даже после одного или нескольких.

Особенно выраженный эффект наблюдался у самцов мышей. Как предполагают ученые, это связано с естественным низким уровнем женских гормонов (эстрогенов). Они расширяют кровеносные сосуды, снижают системное артериальное давление, улучшают коронарный кровоток, препятствуют атеросклеротическому повреждению сосудов.

Главными механизмами негативного воздействия оказались усиление окислительного стресса и сбои в выработке оксида азота — вещества, регулирующего тонус сосудов.

При этом исследователи отмечают: пчелиный яд не только опасен, но и потенциально полезен. Если научиться контролировать его действие, он может использоваться для лечения болезней, связанных с нарушением кровоснабжения — например, некоторых сосудистых патологий или опухолей.

Ранее была найдена молекула, усиливающая действие ядов.